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Тренерский штаб «Урала» пополнил испанский специалист

10 октября 2017, вторник. 17:25 Футбол

Тренерский штаб «Урала» пополнил специалист по физической подготовке — испанецХесус Пуэнте Солана. 37-летний тренер уже приступил к работе с командой, которую возглавляет Александр Тарханов.

Свою тренерскую карьеру Солана начинал в «Уэске», выступающей в испанской Сегунде, параллельно прошёл специальные курсы и получил лицензию УЕФА, позволяющую работать тренером по физической подготовке в профессиональных клубах. До перехода в «Урал» испанский специалист работал в клубе «Верия» из высшего дивизиона чемпионата Греции.

«О возможности приехать в «Урал» я узнал от своего друга, который работает в одном из клубов испанской Сегунды. Я тогда работал в Греции, и мне сказали что есть интерес из России.

Конечно, российская Премьер-Лига – один из ведущих чемпионатов в Европе. Здесь выступают очень хорошие команды европейского уровня. Поэтому для меня приход в «Урал» — это большой шаг вперед в карьере. Это новый вызов и отличная возможность развивать своё тренерское мастерство. Буду делать всё возможное, чтобы помочь команде добиваться хороших результатов.

Знакомство с командой – главный момент, который меня приятно удивил. Вижу, что попал в очень хороший коллектив с замечательной атмосферой. Это касается и игроков, и тренерского штаба. Каждый меня здесь поддерживает, выражает слова поддержки. Но самое главное, что этот коллектив готов работать и у него есть большой потенциал, чтобы стать лучше", — рассказал испанец в интервью клубной пресс-службе.

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Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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ФК Урал Александр Тарханов
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10 октября 2017, вторник
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