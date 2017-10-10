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Канчельскис: переживал за сборную Украины, жаль, что её не будет на ЧМ-2018

10 октября 2017, вторник. 17:26 Футбол

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал непопадание сборной Украины на ЧМ-2018.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в Киеве уступили сборной Хорватии (0:2) и заняли третье место в своей отборочной группе.

«Во вчерашнем матче переживал за сборную Украины. Жаль, что она не будет выступать на чемпионате мира. Жаль, было бы интересно посмотреть, но ничего страшного не случилось. Вместо Украины приедет другая сильная сборная. Является ли неучастие украинцев на мундиале облегчением для России? Ни в коем случае. Это всё политика, а она не имеет никакого отношения к футболу. Политика и спорт – это две разные вещи. Любая команда хочет сыграть на чемпионате мира. Да, сейчас будут различные отговорки, мол, мы специально проиграли, не хотели ехать в Россию и так далее. Но на самом деле абсолютно все стремятся к тому, чтобы попасть на мундиаль.

То, что происходит в стране сейчас, отражается на всех спортсменах. Если на Украине будет хаос, то это автоматически переносится на футболистов. Вспомните, когда Аргентина с сумасшедшим составом приехала на чемпионат мира 2002 года, тогда как в стране были беспорядки. Это напряжение и психологическое давление сказалось на футболистах, и они выступили неудачно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

Президент Украины: это поражение, которое должно сделать нашу сборную сильнее
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Андрей Канчельскис ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
10 октября 2017, вторник
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