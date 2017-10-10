Голландский премьер-министр пошутил, что обменял бы целую провинцию на Де Брёйне

Голландский премьер-министр Марк Рютте пошутил, что готов обменять всю провинцию Лимбург на полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне. 50-летний политик сделал такое заявление, так как огорчён выступлением сборной Нидерландов в квалификации чемпионата мира 2018 года. В то время как сборная Бельгии пробилась на мировое первенство, голландцы сохраняют минимальные шансы на поездку в Россию.
«Конечно, это великая жертва для голландского общества, но иногда приходится делать трудный выбор и расставлять приоритеты», — пошутил Рютте.
Последний матч в квалификации ЧМ-2018 сборная Нидерландов проведёт 10 октября против национальной команды Швеции. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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