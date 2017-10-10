Конде и Салугин отметились голами в двустороннем матче «Амкара»

В рамках подготовки к матчу 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» футболисты «Амкара» провели двустороннюю игру.
К матчу, который состоялся сегодня на основном поле стадиона «Звезда», в связи с отсутствием «сборников» были привлечены игроки молодёжного состава. Весь матч отыграл полузащитник Фегор Огуде, сообщает официальный сайт пермского клуба.
Со счётом 2:1 победил основной состав, у которого голами отметились Секу Конде и Александр Салугин (с пенальти). В условной «молодёжке» отличился Тимур Фаррахов.
Подготовку к матчу с «Тосно», который состоится в Перми 16 октября, игроки «Амкара» возобновят в четверг после выходного.
Полузащитник «Амкара» Огуде вернулся в общую группу