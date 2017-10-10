Россия — Иран: Лунёв выйдет в стартовом составе, Смолов — капитан

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с командой Ирана, который состоится сегодня, 10 октября, в Казани.
С первых минут у россиян на поле появится голкипер Андрей Лунёв. Капитаном национальной команды будет нападающий Фёдор Смолов.
Россия: Лунёв, Кутепов, Васин, Кудряшов, Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук, Смолов, Кокорин.
Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Иран. Начало — в 19:00 мск.