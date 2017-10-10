Комментатор владимирского «Торпедо»: это был эмоциональный всплеск

Пресс-атташе владимирского «Торпедо», а по совместительству комментатор клубных матчей Владимир Никольский объяснил свою эмоциональную реакцию по поводу судейства в матче 12-го тура зоны «Запад» первенства ПФЛ с ивановским «Текстильщиком» (1:1).
На 65-й минуте арбитр Пётр Мирошниченко не стал назначать пенальти в ворота «Текстильщика», когда вратарь гостей, судя по всему, сфолил на футболисте хозяев. Почти сразу же мяч попал в руку игроку «Текстильщика» в штрафной, но судья и в этом моменте не стал указывать на 11 метров.
«Ты чо творишь?! Это пенальти! Позор российскому футбольному корпусу, и штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко. Рука! Позор Мирошниченко! Это позор российского футбола», — закричал комментатор, а затем добавил: «Смотрите футбол без комментатора. До свидания».
«Вчера поступил запрос из ПФЛ с просьбой дать письменное объяснение о сложившейся ситуации. Что я и предоставил, объяснив случившееся эмоциональным выплеском на фоне сугубо личного мнения о том, что судейские решения были несправедливы. И чувством горечи за свою родную команду, которую в этом эпизоде судья обидел.
Если санкции какие-то будут, то в соответствии с регламентом я должен буду им подчиниться как человек, принимающий участие в данных соревнованиях. Всё решаемо.
После игры мы говорили с главным тренером «Торпедо» Александром Акимовым, он посоветовал быть поспокойнее. Также во вчерашнем интервью одному из владимирских телеканалов директор клуба сказал, что мои слова соответствуют истине, но нужно было сделать это менее эмоционально», — сказал Никольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
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