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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Нападающий «Ливерпуля» Мане выбыл на срок до шести недель

10 октября 2017, вторник. 18:05 Футбол

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане получил травму задней поверхности бедра в матче за национальную команду с Кабо-Верде (2:0) в квалификации ЧМ-2018. В концовке игры, прошедшей 7 октября, 25-летнего футболиста заменил Шейк Ндойе.

Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», Мане выбыл из строя на срок до шести недель. Таким образом, форвард не поможет английской команде в спаренных матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (17 октября и 1 ноября). К матчу последнего тура с московским «Спартаком» (6 декабря) Мане должен быть в строю.

Источник: Старридж и Мане столкнулись с проявлениями расизма в игре в Москве
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Марибор Сборная Сенегала — Футбол ФК Спартак Садио Мане Травмы — футбол
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10 октября 2017, вторник
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