Нападающий «Ливерпуля» Мане выбыл на срок до шести недель

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане получил травму задней поверхности бедра в матче за национальную команду с Кабо-Верде (2:0) в квалификации ЧМ-2018. В концовке игры, прошедшей 7 октября, 25-летнего футболиста заменил Шейк Ндойе.
Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», Мане выбыл из строя на срок до шести недель. Таким образом, форвард не поможет английской команде в спаренных матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (17 октября и 1 ноября). К матчу последнего тура с московским «Спартаком» (6 декабря) Мане должен быть в строю.
Источник: Старридж и Мане столкнулись с проявлениями расизма в игре в Москве