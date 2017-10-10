Мостовой: чуда от сборной ждать не стоит — с Ираном будет ничья или победим 2:1

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирана, который пройдёт сегодня, 10 октября, в Казани.
«Сборная России три дня назад провела сложный матч. Победу над Южной Кореей нельзя назвать уверенной. Поначалу корейцы показывали очень хороший футбол. Но затем они пропустили гол в раздевалку, за две минуты дважды забили в свои ворота. После этого игра была сделана.
Чуда от российской сборной ждать не стоит. Совсем недавно, перед Кубком конфедераций мы кричали, что у нас всё хорошо и замечательно. Выиграли у Новой Зеландии, и всё. После последующих двух поражений шум утих, и все забыли, что у нас проводился Кубок конфедераций. Сейчас обыграли корейцев, везде пишут, что игра налажена. Да, определённый костяк наигрывается. Но не стоит говорить о том, что российская сборная способна выйти на поле и разорвать любого соперника. С Ираном сыграем либо вничью, либо выиграем со счётом 2:1.
Что касается состава на сегодняшний матч, то надо наконец-то дать сыграть Андрею Лунёву. Иначе какой смысл проводить товарищескую игру и ставить вратаря номер один в России? Зачем тогда вызывать второго и третьего вратарей, если не давать им шансов проявить себя? Всегда надо пробовать использовать альтернативные варианты, когда они имеются. Не дай бог с основным вратарём в этом матче что-то случится, что мы тогда будем делать? Было бы логичным поставить сегодня другого вратаря», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.