На «Ростов-Арене» завершён монтаж внутренних информационных табло и большого экрана на фасаде, ведётся настройка медиафасада.
На строительной площадке стадиона чемпионата мира 2018 года полностью завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли, а также устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Идёт установка кресел, внутри здания завершается монтаж подвесных потолков, укладка керамической плитки, монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков.
На будущем футбольном поле приступили к подключению систем дополнительного освещения газона. Установки обеспечивают дополнительный подогрев и полноценную подсветку, что необходимо в условиях укорачивающегося светового дня. Установки мобильные, что позволяет перемещать их по всему полю. На строительной площадке также ведутся благоустроительные работы, идёт озеленение территории.
Строительная готовность «Ростов-Арены» — 88%. Окончательный срок завершения работ по контракту – 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, завершение строительства стадиона планируется уже в ноябре, сообщает сайт правительства Ростовской области.
На «Ростов-Арене» завершён монтаж информационных табло и экрана на фасаде