Полузащитник «Ростова» Юсупов получил травму связок колена

Полузащитник Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за «Ростов», получил серьёзную травму. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«На одной из тренировок «Ростова» полузащитник нашей команды Артур Юсупов получил травму связок колена. Точные сроки восстановления будут известны позже. Желаем нашему игроку здоровья и ждём его на поле!
Уважаемые болельщики, мы решили запустит хэштег #артурмыстобой. Артуру очень важно знать, что вы рядом с ним в этот непростой момент. Давайте поддержим его добрыми словами!», — говорится на сайте «Ростова».
Юсупов перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Ростов» в июле этого года. В текущем сезоне сезоне 28-летний футболист провёл 11 матчей в РФПЛ и забил один гол.
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