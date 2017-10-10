Ерохин: если «Зенит» выиграет ЛЕ, готов покрасить волосы в сине-бело-голубой

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал, было ли для него сложным решение перейти из «Ростова» в петербургский клуб, высказался о конкуренции за место в составе и работе под руководством Роберто Манчини, а также поведал, что готов сделать если сине-бело-голубые выиграют Лигу Европы.
«Любое решение нужно обдумывать, взвешивать все за и против. Но в той ситуации, наверное, это было оптимальное решение для того, чтобы дальше развиваться и расти. Зная, какие задачи ставит перед собой „Зенит“, хотелось в этом очень сильно участвовать и помочь команде.
Что касается конкуренции, то она есть всегда, она не должна пугать, а наоборот должна мотивировать. Ты должен это выдержать, как любой спортсмен. Ничего ненормального в этом нет. Ты должен понимать, в чём тебе прибавлять и прогрессировать, чтобы быть лучше конкурента на позиции и соперника, против которого ты будешь играть. Ничего страшного для меня в этом точно нет.
Роберто Манчини — справедливый, тренер, который знает, чего хочет от футболистов и от команды в целом. Все его требования понятны, он их доходчиво объясняет, и каждый понимает, что он него требуется на поле, и старается это выполнять.
Что я готов сделать, если «Зенит» выиграет Лигу Европы? Покрасить волосы в сине-бело-голубой цвет, можно временной краской. Для празднования, почему нет?" — помечтал Ерохин.
Посмотреть фрагмент интервью с Ерохиным можно в официальном «твиттере» «Зенита».