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Ерохин: если «Зенит» выиграет ЛЕ, готов покрасить волосы в сине-бело-голубой

10 октября 2017, вторник. 18:43 Футбол

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал, было ли для него сложным решение перейти из «Ростова» в петербургский клуб, высказался о конкуренции за место в составе и работе под руководством Роберто Манчини, а также поведал, что готов сделать если сине-бело-голубые выиграют Лигу Европы.

«Любое решение нужно обдумывать, взвешивать все за и против. Но в той ситуации, наверное, это было оптимальное решение для того, чтобы дальше развиваться и расти. Зная, какие задачи ставит перед собой „Зенит“, хотелось в этом очень сильно участвовать и помочь команде.

Что касается конкуренции, то она есть всегда, она не должна пугать, а наоборот должна мотивировать. Ты должен это выдержать, как любой спортсмен. Ничего ненормального в этом нет. Ты должен понимать, в чём тебе прибавлять и прогрессировать, чтобы быть лучше конкурента на позиции и соперника, против которого ты будешь играть. Ничего страшного для меня в этом точно нет.

Роберто Манчини — справедливый, тренер, который знает, чего хочет от футболистов и от команды в целом. Все его требования понятны, он их доходчиво объясняет, и каждый понимает, что он него требуется на поле, и старается это выполнять.

Что я готов сделать, если «Зенит» выиграет Лигу Европы? Покрасить волосы в сине-бело-голубой цвет, можно временной краской. Для празднования, почему нет?" — помечтал Ерохин.

Посмотреть фрагмент интервью с Ерохиным можно в официальном «твиттере» «Зенита».

Ерохин: как показывали прошлые игры, некоторые не всегда могут удержать счёт 2:0
Источник: Официальный канал ФК "Зенит" в YouTube Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Ерохин Роберто Манчини
Новости. Футбол
10 октября 2017, вторник
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