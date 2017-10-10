19-летний россиянин оформил покер в дебютном матче за клуб 4-й лиги Испании

19-летний российский футболист Нико Абуладзе оформил покер в своём дебютном матче за команду «Лос Барриос», которая выступает в Терсере — четвёртом по силе дивизионе испанского футбола.
Абуладзе, у которого есть испанская прописка, забил четыре гола в ворота команды «Сан-Рока» в матче 7-го тура Терсеры. В итоге «Лос Барриос» одержал свою первую победу в сезоне и с пятью очками в активе занимает 15-е место в турнирной таблице 10-й группы первенства.
«Завершить свою дебютную игру с четырьмя голами и первой победой команды в сезоне… Не могу просить большего. Мы доказали, что достойны находиться выше того места, где мы сейчас», — сказал Абуладзе.