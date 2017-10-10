Манчини: «Зенит» приобретёт много звёзд, как только вернётся в Лигу чемпионов

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в интервью итальянской прессе рассказал, почему согласился работать в России. Он также отметил, что в будущем надеется увидеть много звёздных игроков в составе сине-бело-голубых.
«Вернувшись в „Интер“, я сказал, что в будущем планирую вновь поработать за рубежом, где чувствую себя более счастливым. Английская Премьер-лига — это номер один, но могу вас заверить, что „Зенит“ — очень престижный клуб. Как только мы вернёмся в Лигу чемпионов, вы увидите много других звёзд, которые сюда также приедут. Пока не знаю, горят ли они желанием переехать в Санкт-Петербург при нынешних раскладах», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Guerin Sportivo.
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