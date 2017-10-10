Смертин: всегда чувствовал свою вину в ошибке Филимонова в 1999 году

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин, ныне являющийся послом чемпионата мира — 2018, признался, что чувствовал свою вину за гол, который пропустил голкипер Александр Филимонов в решающем матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2000 со сборной Украины (1:1).
«Так или иначе, этому голу предшествовало моё неоправданное нарушение. Можно было в порыве пласироваться, а я просто-напросто врезался в игрока. Он упал, и был назначен штрафной. Помню слова Валеры Карпина: «Ты зачем его трогаешь? Тут, на бровке?». Я подумал: «Действительно, зачем?»
А потом пронеслась другая мысль: «Ничего страшного. Сколько раз я уже так фолил». И тут – эта подача и гол. А потом тишина. Мы весь матч слышали шум трибун. И тут он резко прекратился – и стало страшно… Свою вину в этой ошибке я всегда чувствовал», — поведал Смертин, который представил кубок мира ФИФА в редакции «Чемпионата».
Видео эпизода с фолом Смертина и голом Шевченко можно посмотреть в YouTube на канале maksdk1.