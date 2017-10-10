Смертин рассказал, из-за чего злился на Романцева во время ЧМ-2002

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин, ныне являющийся послом чемпионата мира — 2018, рассказал, что злился на Олега Романцева, который заменил его в первом тайме матча с командой Бельгии (2:3) на чемпионате мира в 2002 году, но позже осознал, что главный тренер российской сборной поступил правильно.
«С Тунисом я не играл. Восстанавливался после травмы. Вышел во второй игре — с Японией. Мы проиграли 0:1. С Бельгией я вообще был впервые заменён в первом тайме. Тогда я злился на Романцева – меня впервые в жизни заменили ещё до перерыва, причём не в связи с травмой. А сейчас понимаю: всё было по делу. Я играл в центральной зоне. И игра не пошла. Возможно, не справился с давлением. Вышел на поле — хладнокровие и уверенность в своих силах куда-то исчезли. А тут ещё японцы так поддерживают своих. На чемпионате Европы двумя годами позже уверенность была намного больше.
С самоанализом у меня всё вроде в порядке. И я вскоре понял, с какой целью он меня заменил. Я не соответствовал его требованиям как полузащитник. Романцеву нужно было продолжение атаки. А я в матче с Бельгией больше играл на сохранение мяча – назад да поперёк. Дело в том, что львиную долю матчей под его руководством провёл в обороне – как передний защитник. После возвращения в клуб играл на привычном месте – опорного полузащитника. И тут он решил меня поставить именно в полузащиту», — поведал Смертин, который представил кубок мира в редакции «Чемпионата».