Основной состав «Анжи» разгромил молодёжную команду

10 октября состоялась контрольная встреча между основным и молодёжным составами «Анжи». Основная команда одержала победу со счётом 4:1.
«Молодёжка» открыла счёт на 12-й минуте — точным ударом отметился Залимхан Юсупов. На 25-й минуте Арсен Хубулов с пенальти счёт сравнял. На 55-й минуте Александр Прудников вывел основной состав вперёд. На 63-й минуте отличился Владимир Полуяхтов, а окончательный результат установил Хуан Лескано на 75-й минуте.
В ближайшем туре российской Премьер-Лиги подопечные Вадима Скрипченко 14 октября сыграют в Екатеринбурге с «Уралом».
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