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Основной состав «Анжи» разгромил молодёжную команду

10 октября 2017, вторник. 19:44 Футбол

10 октября состоялась контрольная встреча между основным и молодёжным составами «Анжи». Основная команда одержала победу со счётом 4:1.

«Молодёжка» открыла счёт на 12-й минуте — точным ударом отметился Залимхан Юсупов. На 25-й минуте Арсен Хубулов с пенальти счёт сравнял. На 55-й минуте Александр Прудников вывел основной состав вперёд. На 63-й минуте отличился Владимир Полуяхтов, а окончательный результат установил Хуан Лескано на 75-й минуте.

В ближайшем туре российской Премьер-Лиги подопечные Вадима Скрипченко 14 октября сыграют в Екатеринбурге с «Уралом».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи
Новости. Футбол
10 октября 2017, вторник
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