Шовковский: сборная Украины недостойна быть представленной на ЧМ-2018

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский поделился мнением о непопадании национальной команды на чемпионат мира в России. Накануне подопечные Андрея Шевченко уступили Хорватии (0:2) и финишировали в квалификации на третьем месте в группе.
«После провального выступления на чемпионате Европы во Франции вчерашний итоговый результат – это не фиаско и не невезение. Это реальность, которую нам всем надо принять. Это объективность и совокупность всего того, что происходит в нашей стране в целом и в футболе в частности.
И для того, чтобы найти пути выхода из этой ситуации, мы должны осознать и принять, что на сегодняшний момент сборная Украины не входит в число сильнейших футбольных команд Европы и недостойна быть представленной на мировом первенстве в 2018 году.
Необходимо полностью пересмотреть методы подготовки молодых футболистов и качественно улучшить учебно-тренировочные базы, создавать новые возможности для привлечения молодых ребят в футбольные секции по всей стране, где они будут тренироваться и играть на игровых площадках и стадионах с качественными футбольными полями. Надо привлекать иностранных детских специалистов или отправлять наших детских тренеров на стажировку в лучшие футбольные академии по всей Европе и миру. Не нужно требовать молниеносного результата – его сразу не будет, но он обязательно будет через 5-7 лет.
Но разве в нашей стране умеют работать на перспективу? Разве в нашей стране возможно вкладывать средства и ждать 5-7 лет? Разве в нашей стране готовы терпеть и вынашивать долгосрочные проекты? Мы привыкли жить сегодняшним днём и вовсе не хотим думать о будущем.
На фоне всего вышеизложенного могу сказать только спасибо тренерскому штабу сборной и игрокам, что дарили нам надежду на выход в плей-офф до последнего тура группового этапа. И ещё – если оставить всё как есть и ничего не предпринимать дальше, то будет ещё хуже», – написал Шовковский в своём «фейсбуке».