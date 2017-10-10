Игрок ЖФК ЦСКА выразила надежду, что Федун создаст женскую команду «Спартака»

Игрок женской футбольной команды ЦСКА Ксения Коваленко выразила мнение, что топ-команды РФПЛ должны задуматься о создании женских коллективов. В этом году ЖФК ЦСКА выиграл Кубок России.
«Было бы круто, если бы примеру создания женского клуба «армейцами» последовали бы «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Зенит». Эти матчи собирали бы много зрителей. Я надеюсь, что у того же Федуна возникнут мысли о конкуренции с нами на этой площадке. По крайней мере, появление женских коллективов у клубов Премьер-Лиги способствовало бы росту интереса к женскому футболу.
Что может говорить вывеска ЦСКА — «Рязань-ВДВ»? А представьте, была бы вывеска ЦСКА — «Спартак». На этот матч пошли бы с интересом, был бы резонанс. Заметки на крупнейших ресурсах о футболе гарантированы», — сказала Коваленко.