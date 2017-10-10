Бенаюну вручили трофей в честь 100-го матча за сборную Израиля

Перед началом матча квалификации ЧМ-2018 между сборными Израиля и Испании (0:1) полузащитник хозяев Йосси Бенаюн получил из рук представителей Ассоциации футбола Израиля специальный трофей. Экс-игроку «Ливерпуля» и «Челси» вручили кубок в честь достижения, которое он установил в предыдущей игре с Лихтенштейном (1:0), когда стал первым игроком, проведшим 100 матчей за сборную Израиля.
37-летний Бенаюн выступает за сборную Израиля с 1998 года. Сейчас на его счету 101 матч и 24 гола в составе своей национальной команды.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ассоциации футбола Израиля.
Бенаюн побил рекорд по количеству матчей за сборную Израиля