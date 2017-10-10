Сборная России ушла от поражения в товарищеском матче с Ираном

Сборная России сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 57-й минуте Мехди Тареми ушёл от Георгия Джикии, ворвался в штрафную и прострелил на форварда казанского «Рубина» Сердара Азмуна, который поразил пустой угол ворот Андрея Лунёва. На 74-й минуте Александр Самедов подключился к атаке и прострелил во вратарскую, а Дмитрий Полоз опередил защитника и расстрелял ворота гостей.
Видео голов можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
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