Полоз: перед выходом на замену мне сказали играть агрессивнее

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз в эфире программы «Все на футбол» прокомментировал итоги товарищеского матча с командой Ирана. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась вничью со счётом 1:1. Именно форвард «Зенита», вышедший на замену на 56-й минуте, сумел сравнять счёт.
«Перед выходом мне сказали агрессивнее играть, помогать сзади, впереди. Играл я на той же позиции, что и Миранчук. Упрёков со скамейки никаких не было, был только стандартный игровой подсказ. Я не обращал внимания на то, что в концовке в атаке было четыре игрока „Зенита“. Думаю, взаимопонимание у всех хорошее», — заявил Полоз.
Сборная России ушла от поражения в товарищеском матче с Ираном