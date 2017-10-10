Рауш: сборная России играла намного лучше Ирана

Защитник сборной России Константин Рауш поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Ирана.
Напомним, встреча, прошедшая сегодня в Казани, завершилась вничью со счётом 1:1. Рауш отыграл весь матч.
«Думаю, мы здорово провели весь матч, было много шансов. Мне кажется, Россия играла намного лучше Ирана. В футболе всегда важен результат, но, думаю, тренер тоже будет доволен увиденным. У Ирана шансов не было, мы всё время атаковали, только надо было реализовывать моменты. Игра была очень хорошая.
Был очень рад, что тренер меня вновь вызвал и дал возможность провести второй матч за сборную. Играли вместе во второй раз, и у нас очень хорошо получается. Мы взяли четыре очка в двух играх», — поведал футболист немецкого «Кёльна» в эфире программы «Все на футбол».