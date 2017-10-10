Булыкин: на сто процентов уверен, что связка Смолов – Кокорин будет забивать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги товарищеского матча национальной команды с Ираном (1:1).
«Пропущенный гол от Ирана расстроил. Перед матчем было понятно, что игра будет тяжёлой, ведь Иран много не пропускает. И этот мяч Азмуна смазал всё впечатление от игры нашей команды.
У нас есть хорошая пара нападающих – Фёдор Смолов и Александр Кокорин. Сегодня у них не получилось забить, но на это влияет много факторов, в том числе игра флангов, откуда должны поступать передачи. Я на сто процентов уверен, что связка Смолов – Кокорин будет забивать и будет действовать на пользу сборной России. Вопрос в том, как её будут использовать и как будут нагружать.
Что касается посещаемости сегодняшней встречи, то я бы не сказал, что на игры сборной России ходит мало болельщиков. Это национальная команда, и она всегда будут интересна нашим фанатам. Надо понимать, что сейчас сборная играет только в товарищеских матчах. Плюс рабочий день и раннее начало матча. Болельщики любят сборную России и обязательно будут болеть за неё», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.