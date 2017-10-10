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Булыкин: на сто процентов уверен, что связка Смолов – Кокорин будет забивать

10 октября 2017, вторник. 21:18 Футбол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги товарищеского матча национальной команды с Ираном (1:1).

«Пропущенный гол от Ирана расстроил. Перед матчем было понятно, что игра будет тяжёлой, ведь Иран много не пропускает. И этот мяч Азмуна смазал всё впечатление от игры нашей команды.

У нас есть хорошая пара нападающих – Фёдор Смолов и Александр Кокорин. Сегодня у них не получилось забить, но на это влияет много факторов, в том числе игра флангов, откуда должны поступать передачи. Я на сто процентов уверен, что связка Смолов – Кокорин будет забивать и будет действовать на пользу сборной России. Вопрос в том, как её будут использовать и как будут нагружать.

Что касается посещаемости сегодняшней встречи, то я бы не сказал, что на игры сборной России ходит мало болельщиков. Это национальная команда, и она всегда будут интересна нашим фанатам. Надо понимать, что сейчас сборная играет только в товарищеских матчах. Плюс рабочий день и раннее начало матча. Болельщики любят сборную России и обязательно будут болеть за неё», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Матч Россия — Иран посетили 33 270 болельщиков
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Ирана — Футбол Сборная России — Футбол Александр Кокорин Дмитрий Булыкин Сердар Азмун Фёдор Смолов
Новости. Чемпионат мира 2018
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