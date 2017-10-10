Ерохин: вышедшие на замену игроки добавили сборной России движения и свежести

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Ирана (1:1).
«Те, кто вышел на замену, добавили свежести, стало больше движения, игры вперёд. И это также была реакция на пропущенный мяч, надо было отыгрываться. Отыгрались и могли дожать, забить второй.
Мне кажется, в первом тайме немного не хватало контроля мяча. Наверное, не совсем правильно выходили из обороны в атаку. Во втором тайме тренеры подсказали, что нужно делать, и взаимодействие улучшилось. По горячим следам нам ещё ничего не говорили. Думаю, разбор будет на следующем сборе команды. Посмотрим, почему так получилось.
Когда играешь в футболке сборной, то не обращаешь внимания, из каких клубов рядом с тобой партнёры — «Зенит» это, «Спартак», ЦСКА или «Рубин». Все играют за национальную сборную России, и нет деления на клубные коалиции», — сказал Ерохин в эфире программы «Все на футбол».