Кейруш: думаю, болельщики получили удовольствие от матча Россия — Иран

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился впечатлениями от прошедшего в Казани товарищеского матча с командой России (1:1), а также прокомментировал тот факт, что нападающий «Рубина» Сердар Азмун в играх за сборную демонстрирует более результативную игру, чем за клуб. В прошедшей игре 22-летний форвард отметился голом.
«Это хороший урок для нас и хорошая возможность для моих игроков лучше подготовиться к международному уровню. В движении, уровне, качестве. Думаю, болельщики получили удовольствие от этой игры. Во втором тайме мы чуть расслабились, показали более хорошую игру и не были настолько зажаты, как в первом тайме.
Азмун — молодой и талантливый игрок. В национальной команде мы стараемся давать ему правильную мотивацию, чтобы у него было чувство уверенности. Он был сначала в Казани, потом в Ростове, теперь опять в Казани, и ему нужно привыкнуть. Когда он получит больше опыта, то будет мастерски проявлять себя», — цитирует Кейруша «Спорт Бизнес Online».