Нигматуллин: не хочется кошмарить сборную России, есть время исправить ошибки

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча, в котором подопечные Станислава Черчесова в Казани сыграли вничью с командой Ирана (1:1). На 57-й минуте Сердар Азмун вывел иранскую команду вперёд, а на 74-й минуте Дмитрий Полоз счёт сравнял.
«Сборная России не дала сегодня поводов для радости. Отрадно, что команда не опустила руки после пропущенного мяча и смогла отыграться. Футболисты пошли отыгрываться и смогли это сделать. Но это была домашняя встреча с Ираном — не самым сильным соперником, пусть и участником чемпионата мира.
Сегодняшний матч оставил много поводов для рассуждений тренерскому штабу нашей сборной. Возможно, что-то не получилось в нападении, да и в защите были явные проблемы. Сборной России есть куда прибавлять во всех линиях. Не хочется сейчас кошмарить сборную, ведь время на то, чтобы исправить ошибки ещё есть», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.