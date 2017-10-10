Созин: Кутепов допустил детскую ошибку, это неумение играть в футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился впечатлениями от состоявшегося сегодня товарищеского матча между сборными России и Ирана. Встреча в Казани завершилась вничью со счётом 1:1. На 57-й минуте Сердар Азмун вывел иранскую команду вперёд, а на 74-й минуте Дмитрий Полоз счёт сравнял.
«Сборной России не хватает креативных игроков. Некому создавать. Все стараются, но без лидера, который мог бы организовать, сложно что-то создавать. Возможно, в этом составе не хватает Александра Головина. Думаю, что Миранчук играет за клуб более агрессивно. Понятно, что других игроков у нас нет. Но хочется пожелать, чтобы были футболисты более интересные в созидании.
Есть Марио Фернандес, есть Константин Рауш, который тоже больше играл на атаку. Но без ложки дёгтя не обойтись. Детская ошибка Ильи Кутепова такая, что в юношеской школе, мягко говоря, за голову бы схватились. Сбивай, фоли на нём, если проиграл позицию! Кутепов проиграл в скорости больше 10 метров нападающему сборной Ирана и трусцой возвращается в оборону… Это даже не ошибка, а неумение играть в футбол.
Понимаю, что Станислав Черчесов ищет что-то, наигрывает, но пока не получается найти такого игрока, на которого можно было бы положиться. Что Кутепов, что Виктор Васин в этих двух матчах не убедили. А тот же Рауш выглядел более чем достойно. По крайней мере, сильнее, чем Юрий Жирков и Александр Самедов. Когда говорил про ротацию, надеялся, что не будет этих двоих защитников в составе. Значит, они действительно не убедили тренера. Пока Жирков с Самедовым проигрывают Фернандесу и Раушу», — поведал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.