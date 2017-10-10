Лунёв: гол испортил настроение, хотелось сыграть на ноль

Голкипер сборной России Андрей Лунёв поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Ирана (1:1) в Казани.
«Мы не проиграли, уступая в счёте. Это уже неплохо. Проявили характер, но не выиграли. Конечно, жалко. Тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично, а после пропущенного мяча показали качество игры, которое должны демонстрировать с самого начала.
Это был мой первый матч в основе сборной, и Акинфеев с Габуловым меня поддерживали. Как оценю дебют? Не знаю, это нужно спрашивать у тренера. Гол испортил настроение, хотелось сыграть на ноль, но не получилось. Но это всё же товарищеская игра и не та атмосфера, которая будет на будущий год на чемпионате мира», — цитирует вратаря «Зенита» «Татар-информ».
Черчесов: второй тайм и сборная России, и зрители отработали на хорошую оценку