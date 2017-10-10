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Черчесов: Смолов был одним из тех, кто взял на себя функции заводилы

10 октября 2017, вторник. 22:33 Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение доверить капитанскую повязку в товарищеском матче с командой Ирана (1:1) нападающему Фёдору Смолову и высказал мнение по поводу его игры. Смолов вышел на поле с первых минут, а в конце второго тайме его заменил Антон Заболотный.

«У нас три вице-капитана — Глушаков, Самедов, Смолов. Это было ещё на Кубке конфедераций. Время идёт.

В первом тайме была инертная игра, но во втором, после того как мы пропустили, он был одним из тех, кто взял на себя функции заводилы. Понятно, что он хотел забить.

Не хотел его менять, но надо было выпускать чуть другого плана игрока. Заболотный лучше играет головой, да и была необходима свежесть», — цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

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Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Антон Заболотный Станислав Черчесов Фёдор Смолов
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10 октября 2017, вторник
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