В решающем матче в группе на любительском ЧМ Россия сыграет с Бразилией

В третьем, решающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу 6х6, проходящем в Тунисе, любительская сборная России сразится с Бразилией.
Подопечные Дмитрия Смирнова, являющиеся действующими чемпионами Европы, начали турнир с поражения в матче с Боснией и Герцеговиной (1:2), после чего разгромили команду Сомали (10:1).
Бразилия в первом туре выиграла у Сомали (3:2), а во втором переиграла Боснию и Герцеговину (3:1) и возглавляет таблицу группы С.
Для того чтобы выйти в плей-офф, необходимо занять первое или второе место в группе, либо стать одной из четырёх лучших третьих команд в шести квартетах первого раунда турнира.
Фактически сборной России для выхода в плей-офф будет достаточно сыграть вничью, но пробиться в 1/8 финала команда может даже в случае поражения, если расклад остальных результатов будет благоприятным. Победа же, с большой долей вероятности, позволит нашей национальной команде занять в квартете первое место.
Матч Россия — Бразилия начнётся в 23:45 мск и будет показан в прямом эфире на канале lfl.ru в YouTube.