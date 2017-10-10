Вернидуб: споры, ехать или не ехать на ЧМ-2018, убивали игроков сборной Украины

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился мнением о непопадании сборной Украины на чемпионат мира в России. Накануне подопечные Андрея Шевченко уступили Хорватии (0:2) и финишировали в квалификации на третьем месте в группе.
«Нужно вспомнить начало отборочного цикла чемпионата мира в России. Ехать, не ехать… Это всё повлияло. Такое моё личное мнение, и меня никто не убедит в другом. Нужно было не рассказывать, ехать туда или нет, а поставить конкретную задачу, конечную цель.
Зато получилось так: если победим, то, наверное, не поедем, а если не выиграем, то всё равно не поедем. Это уже изначально убивало футболистов, которые не знали, поедут они в Россию или нет. Как вы думаете, это влияет на любого человека? Я считаю, что влияет. Тем более на спортсмена», — цитирует Вернидуба «Футбол 24».