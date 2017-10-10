Сборная Португалии пробилась на ЧМ-2018, обыграв швейцарцев

Сборная Португалии одержала победу над командой Швейцарии в домашнем матче отборочного раунда ЧМ-2018 и смогла пробиться на мундиаль, который пройдёт в России.
В конце первого тайма защитник швейцарцев Йохан Джуру срезал мяч в свои ворота, борясь с Жоау Мариу, а на 57-й минуте Андре Силва удвоил преимущество хозяев. Счёт 2:0 продержался до финального свистка. Благодаря этому успеху португальцы обошли команду Швейцарии в турнирной таблице по дополнительным показателям.
В параллельном матче Венгрия в родных стенах с минимальным счётом обыграла Фарерские острова благодаря голу Даниэля Бёде.
В третьей игре группы Латвия дома разгромила Андорру — 4:0. Дублем отметился нападающий латвийцев Валерий Шабала.
Турнирное положение в группе B: 1. Португалия — 27 очков; 2. Швейцария — 27; 3. Венгрия — 13; 4. Фарерские острова — 9; 5. Латвия — 7; 6. Андорра — 4.