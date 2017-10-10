Стали известны все возможные соперники сборной России в Лиге наций

Сборная России попала в Лигу B нового турнира Лиги наций в соответствии с рейтингом УЕФА на момент завершения группового этапа европейской квалификации ЧМ-2018.
В Лиге B также будут представлены следующие сборные: Австрия, Уэльс, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Босния и Герцеговина, Турция.
12 команд будут разбиты на четыре группы (по три сборные в каждой) после проведения жеребьёвки, процедура которой будет утверждена позже. Россия и Украина не могут попасть в одну группу, если решение исполнительного комитета УЕФА не будет пересмотрено.
Матчи группового этапа Лиги наций будут разбиты на шесть игровых дней, в которые соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года.
Подробности о формате Лиги наций можно прочитать на «Чемпионате».