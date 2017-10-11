Бельгия повторила рекорд Германии по голам в одном европейском отборе

Сборная Бельгии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года разгромила на своём поле команду Кипра со счётом 4:0.
Бельгийская сборная завершила выступление на групповом этапе, забив 43 мяча. Таким образом, подопечные Роберто Мартинеса повторили рекорд сборной Германии по количеству голов в одном европейском отборочном турнире чемпионата мира или Европы. В этой же отборочной кампании немцы забили 43 мяча.
Напомним, сборная Бельгии, как и команда Германии, пробилась на чемпионат мира в России.
Германия установила рекорд по числу голов в одном европейском отборочном турнире