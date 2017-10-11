Роббен объявил об уходе из сборной Нидерландов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен объявил о решении завершить карьеру в сборной Нидерландах, сообщает интернет-издание Goal.
Об этом 33-летний футболист сообщил после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Швеции (2:0). Несмотря на победу, оранжевые заняли третье место в группе и не попали на ЧМ в Россию.
Роббен дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. В составе национальной команды вингер провёл 96 матчей и забил 37 голов.
Роббен делит четвёртое место с Деннисом Бергкампом в списке лучших бомбардиров в истории сборной Нидерландов.
Футболист становился бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004 и чемпионата мира — 2014, а также серебряным призёром чемпионата мира — 2010.
Роббен сравнялся с Бергкампом по количеству голов за сборную Нидерландов