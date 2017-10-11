Дешам: Беларусь не хотела просто так сдаваться, была небольшая напряжённость

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Беларусью (2:1) прокомментировал выход его национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.
«У нас был сложный отборочный цикл, и матч с белорусами тоже не был простым. Но мы достигли своей цели, я очень рад за игроков, они заслужили это. Мы счастливы, хотя, учитывая класс игроков сборной Франции, напрасно ждать от нашей команды чего-то другого. Возможно, сегодня была небольшая напряжённость, ведь сборная Беларуси не хотела сдаваться просто так, но мы справились», — цитирует Дешама L'Equipe.
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