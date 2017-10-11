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Смолов после ничьей с Ираном: в Россию можно только верить!

11 октября 2017, среда. 00:30 Футбол

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов отреагировал на ничейный результат товарищеского матча с командой Ирана строчками из стихотворения Фёдора Тютчева «Умом Россию не понять».

«В Россию можно только верить!», — написал Смолов в своём «инстаграме».

Встреча между сборными России и Ирана, прошедшая 10 октября в Казани, завершилась со счётом 1:1. В составе иранской команды гол забил нападающий «Рубина» Сердар Азмун, у россиян отличился вышедший на замену форвард «Зенита» Дмитрий Полоз.

Полоз: перед выходом на замену мне сказали играть агрессивнее
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Ирана — Футбол Сборная России — Футбол Фёдор Смолов
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