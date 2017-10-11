Смолов после ничьей с Ираном: в Россию можно только верить!

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов отреагировал на ничейный результат товарищеского матча с командой Ирана строчками из стихотворения Фёдора Тютчева «Умом Россию не понять».
«В Россию можно только верить!», — написал Смолов в своём «инстаграме».
Встреча между сборными России и Ирана, прошедшая 10 октября в Казани, завершилась со счётом 1:1. В составе иранской команды гол забил нападающий «Рубина» Сердар Азмун, у россиян отличился вышедший на замену форвард «Зенита» Дмитрий Полоз.
Полоз: перед выходом на замену мне сказали играть агрессивнее