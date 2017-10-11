Адвокат: сборная Нидерландов лучше Швеции, но шведы лучше действуют как команда

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат прокомментировал матч с командой Швеции (2:0) в квалификации ЧМ-2018. Несмотря на победу, голландцы по итогам отбора уступили шведам по разнице мячей и не выйдут на чемпионат мира.
«Хочу похвалить сборную Швеции. Они доказали, что можно добиться чего-то даже без суперзвезды в составе. После того, как счёт стал 2:0, у нас было много возможностей. Было бы здорово, если бы мы забили в первом тайме больше голов.
Моя команда старалась и заслуживает похвалы, несмотря на то, что во втором тайме не удалось забить. Сборная Нидерландов лучше Швеции, но шведы лучше действуют как команда", — цитирует Адвоката Fotbollskanalen.
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