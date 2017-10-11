Роббен — об уходе из сборной Нидерландов: «Стеклянный человек» продержался долго

Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен, объявивший о завершении международной карьеры после матча квалификации ЧМ-2018 со Швецией (2:0), рассказал о своём решении. 33-летний футболист оформил дубль, но этого не хватило голландцам для выхода на турнир в России.
«Я хотел показать, на что способен. С таким настроем я выходил на поле в каждом матче за сборную Нидерландов.
Решение об уходе? Я долго думал над этим. Думал сделать это ещё раньше, но хотел закончить отборочный турнир. «Стеклянный человек» продержался долго», — заявил Роббен.
Роббена прозвали «Стеклянный человек» ещё до перехода в «Баварию» в 2009 году из-за его подверженности травмам.
Арьен дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. В составе национальной команды он провёл 96 матчей и забил 37 голов.
Роббен делит четвёртое место с Деннисом Бергкампом в списке лучших бомбардиров в истории сборной Нидерландов.
Футболист становился бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004 и чемпионата мира — 2014, а также серебряным призёром чемпионата мира — 2010.