Скончался бывший игрок «Торпедо» и сборной СССР Сергей Пригода

Бывший защитник московского «Торпедо» и сборной СССР Сергей Пригода был найден мёртвым в своей квартире в шведском городе Векшё, сообщает SMP. Он умер за несколько недель до своего 60-летнего юбилея.
Пригода становился чемпионом СССР в 1976 году. Также выигрывал Кубок СССР (1985/86) и удостаивался приза «За самый красивый гол» (1985). В 1977 году его признали лучшим игроком чемпионата СССР на своей позиции. В 1989 году он переехал в Швецию, где защищал цвета «Эстера». Позднее работал в Швеции тренером.
В одном из недавних интервью Пригода признавался, что его тянет в Россию и ему хочется работать тренером в родной стране.
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