Сантуш: был уверен в игроках сборной Португалии, и они преподнесли мне подарок

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над командой Швейцарии (2:0), благодаря которой действующие чемпионы Европы завоевали путёвку на чемпионат мира 2018 года.
«Я был уверен в своих игроках, и они преподнесли мне подарок (10 октября Сантушу исполнилось 63 года. — Прим. „Чемпионата“). Когда у команды есть класс и организация, она всегда будет близка к победе. Мы не провели все 90 минут на идеальном уровне, но, к счастью, одержали победу и поедем в Россию», — цитирует Сантуша A Bola.
Сборная Португалии пробилась на ЧМ-2018, обыграв швейцарцев