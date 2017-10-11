Петкович: Португалия заслужила право играть на чемпионате мира

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение команды от португальцев (0:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Швейцарцы упустили возможность выйти на мундиаль напрямую и примут участие в стыковых играх.
«Мы сделали шаг назад, но нужно сохранять позитивный настрой. В ноябре команда сделает два шага вперёд. У меня не было времени проанализировать наших потенциальных соперников, но я знаю, что слабых среди них нет. Сегодня мы были слишком инертны. Вместо того чтобы диктовать ход игры, мы всё время отвечали на действия соперника. Нам немного не хватало смелости. Все поражения разочаровывают. Мы шли первыми и завершили групповой этап с тем же очковым багажом, что и Португалия, которая заслужила право играть на чемпионате мира, поскольку забила больше голов в этих встречах», — приводит слова Петковича AFP.