Стал известен стартовый состав Аргентины на решающий матч отбора с Эквадором

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился со стартовым составом национальной команды на заключительную игру группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года с Эквадором.
Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Энцо Перес, Билья, Акунья, Ди Мария, Месси, Бенедетто.
Матч между Эквадором и Аргентиной пройдёт в Кито и начнётся в 2:30 по московскому времени.
Турнирную таблицу южноамериканской квалификации чемпионата мира 2018 года можно посмотреть на «Чемпионате».