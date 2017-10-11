Дост: победа над Швецией с разницей в 7 мячей — это было бы слишком круто

Нападающий сборной Нидерландов Бас Дост прокомментировал победу над Швецией (2:0) в квалификации ЧМ-2018 и непопадание в финальную стадию турнира. Чтобы обойти шведов в турнирной таблице, голландцам необходимо было побеждать с разницей в 7 мячей.
«Мы сделали всё возможное, но победа с разницей в 7 мячей — это было бы слишком круто. Когда Роббен сделал счёт 2:0, я надеялся, что мы сможем забить ещё. Если бы мы выиграли первый там со счётом 4:0, у нас была бы надежда.
Вы видели, как мы играли сегодня. Но шведы сыграют в плей-офф, а мы нет. Это обидно. На мой взгляд, мы намного лучше, чем Швеция. Но всегда нужно оценивать себя критично. В этом отборочном цикле у нас многое пошло не так. Не буду долго рассуждать на эту тему, но некоторые вещи меня раздражают", — приводит слова Доста Voetbalzone.