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Бубнов: у сборной России пока отсутствует лицо команды — средняя линия

11 октября 2017, среда. 02:26 Футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничейный исход товарищеского матча между сборными России и Ирана (1:1).

«Матчи с Кореей и Ираном показали, что Черчесов в целом определился со стартовым составом, остаётся вопрос по персоналиям. И если на флангах это не критично (сыграет Рауш или Жирков, Фернандес или Самедов), то с полузащитой картина иная. Понятно, что по причине травм отсутствует целая группа футболистов – креативщики Головин и Дзагоев, опорник Глушаков (больше всего вопросов именно по опорной зоне). Пробуются разные варианты, но кроме Ерохина пока никто в основе здесь не закрепился.

Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует, по крайней мере, невыразительно. Оптимальные связи на поле находятся только по ходу матча, во вторых таймах, а с первых минут сборная России не может взять мяч под контроль, оказывать систематическое давление на соперника. Это, пожалуй, основная проблема, над которой предстоит работать Черчесову в ближайшей перспективе.

Прослеживается ли положительная динамика в игре сборной России после Кубка конфедераций? Я бы пока так не говорил, но с выявлением чёткого стартового состава будет вырабатываться стабильность, а уверенность по прохождению турнира футболисты уже почувствовали. Это заметно", — приводит слова Бубнова Sportbox.

Лунёв, Рауш и Фернандес – в составе сборной. А тащит опять Самедов
Сборная России не смогла обыграть Иран.
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Ирана — Футбол Сборная России — Футбол Александр Бубнов
Новости. Футбол
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