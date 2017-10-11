Роналдиньо: возвращение Анчелотти станет отличным решением руководства «Милана»

Бывший футболист «Милана» Роналдиньо поделился мнением по поводу возможного назначения Карло Анчелотти на пост главного тренера россонери. 58-летний специалист уже возглавлял красно-чёрных с 2001 по 2009 год. В сезоне-2008/09 Роналдиньо работал под руководством Анчелотти.
«Анчелотти наряду с Гвардиолой — одни из величайших тренеров мира. Если „Милан“ решит сменить тренера, то возвращение Анчелотти станет отличным решением. Он знаком с внутренней „кухней“ „Милана“, и его все любят, особенно его футболисты», — приводит слова Роналдиньо La Gazzetta dello Sport.
Роналдиньо: в следующем сезоне «Милан» будет ещё сильнее