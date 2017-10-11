Пепе: спасибо, Португалия, за этот выдающийся момент!

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал победу над командой Швейцарии в домашнем матче отборочного раунда ЧМ-2018 и выход на мундиаль, который пройдёт в России. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу португальцев, что позволило им обойти швейцарцев в турнирной таблице, заняв первое место.
«Вместе мы сильнее! Спасибо, Португалия, за этот выдающийся момент!» — написал Пепе на своей странице в «Твиттере».
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Сборная Португалии пробилась на ЧМ-2018, обыграв швейцарцев