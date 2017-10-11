Гризманн: Франция постарается сотворить на ЧМ-2018 что-то выдающееся

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над командой Беларуси (2:1) в заключительном матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Этот результат позволил французам занять первое место в группе A и выйти в финальную стадию чемпионата мира в России.
«Мы пишем отличную историю. Постараемся провести великолепный чемпионат мира и сотворить на нём что-то выдающееся. Мы будем усердно тренироваться, чтобы быть готовыми к мундиалю», — приводит слова Гризманна AS.
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