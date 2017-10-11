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МИД Австралии не пустит в страну сборную КНДР для участия в чемпионате Азии

11 октября 2017, среда. 04:25 Футбол

Министерство иностранных дел Австралии не пустит в страну футболистов юношеской сборной КНДР для участия в чемпионате Азии, передаёт L’Equipe. Такое решение принято в знак протеста против ядерных испытаний, проводимых правительством КНДР.

«Разрешение на присутствие этой команды противоречит той позиции, которую мы продемонстрировали в отношении незаконной ядерной программы Северной Кореи». — говорится в заявлении главы МИД Австралии Джули Бишоп.

Такое решение МИД Австралии может привести к переносу игр с участием КНДР на другую территорию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется, что в АПЛ появятся футболисты из его страны
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Сборная КНДР - Футбол
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