МИД Австралии не пустит в страну сборную КНДР для участия в чемпионате Азии

Министерство иностранных дел Австралии не пустит в страну футболистов юношеской сборной КНДР для участия в чемпионате Азии, передаёт L’Equipe. Такое решение принято в знак протеста против ядерных испытаний, проводимых правительством КНДР.
«Разрешение на присутствие этой команды противоречит той позиции, которую мы продемонстрировали в отношении незаконной ядерной программы Северной Кореи». — говорится в заявлении главы МИД Австралии Джули Бишоп.
Такое решение МИД Австралии может привести к переносу игр с участием КНДР на другую территорию.
Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется, что в АПЛ появятся футболисты из его страны