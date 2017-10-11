Хет-трик Месси вывел Аргентину на ЧМ-2018, Чили — за бортом мундиаля

Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира 2018 года в России. В матче заключительного, 18-го тура южноамериканской квалификации аргентинцы на выезде одержали волевую победу над Эквадором — 3:1. В составе сборной Аргентины хет-триком отметился Лионель Месси (12-я, 20-я и 62-я минуты), за Эквадор гол забил Ромарио Ибарра (1).
Аргентинцы набрали 28 очков и заняли третье место в отборочной группе, выйдя на ЧМ напрямую. Первыми стали бразильцы, которые в заключительном туре нанесли поражение Чили — 3:0, оставив команду Хуана Антонио Пицци без мундиаля. Второе место в активе Уругвая, который в 18-м туре обыграл Боливию — 4:2. Четвёртыми стали колумбийцы, которые в заключительном туре сыграли вничью с Перу — 1:1. Перуанцы заняли 5-е место и сразятся за право сыграть на ЧМ-2018 в стыковых матчах с Новой Зеландией.
Итоговое турнирное положение: 1. Бразилия — 41 очко; 2. Уругвай — 31; 3. Аргентина — 28; 4. Колумбия — 27; 5. Перу — 26; 6. Чили — 26; 7. Парагвай — 24; 8. Эквадор — 20; 9. Боливия — 14; 10. Венесуэла — 12.